Neymar: Nabil Fekir von Olympique Lyon war mein bester Gegner in Ligue 1

Neymar hat Nabil Fekir von Olympique Lyon als seinen besten Gegenspieler in Ligue 1 und Vinicius Junior als das beste Jungtalent genannt.

Neymar hat verraten, Nabil Fekir von sei der beste Spieler, gegen den er in gespielt hat. "Ich mag Fekir sehr. Ich liebe seine Spielweise", sagte er in Interview mit Oh My Goal.

Weiter nannte Neymar Sergio Ramos als den besten Spieler, gegen den er überhaupt spielte und Vinicius als das beste Jungtalent.

Ligue 1: Wechseln Nabil Fekir und Neymar nach ?

Fekir steht Berichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum spanischen Erstligisten Real Betis. Lyon-Trainer Sylvinho hat den bevorstehenden Abgang des Weltmeisters mit Vertrag bis 2020 bereits bestätigt.

Auch Neymar könnte im Sommer verlassen - über eine Rückkehr des Superstars zum FC Barcelona wird schon länger spekuliert.