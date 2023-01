Manchester City der "perfekte Klub!" Rivaldo glaubt an PSG-Abschied von Neymar

Brasilien-Legende Rivaldo glaubt an einen PSG-Abschied von Neymar im Sommer und sieht in Manchester City den perfekten Klub für ihn.

WAS IST PASSIERT? Die Abwanderungsgerüchte um Neymar sind wieder aufgeflammt, da Lionel Messi angeblich einen neuen Vertrag im Parc de Princes unterschreiben will. Brasilien-Legende Rivaldo hat in seiner jüngsten Kolumne für Betfair angedeutet, dass ein Abschied von Paris Saint-Germain für den 30-Jährigen tatsächlich von Vorteil sein könnte.

WAS WURDE GESAGT? Rivaldo ist überzeugt davon, dass sein Landsmann PSG im kommenden Sommer verlässt: "Ehrlich gesagt, sehe ich nicht, dass es in diesem Transferfenster passiert. Aber das könnte sich am Ende der Saison ändern, wenn PSG die Möglichkeit hat, ihn zu verkaufen, um seine Investitionen zu kompensieren, und das könnte die Türen der Premier League für Neymar öffnen."

Pep Guardiola und Manchester City wären Rivaldos Meinung nach der ideale Ort für Neymar, um seine Karriere fortzusetzen. "Ich glaube, dass City der perfekte Klub für ihn wäre, weil er dort bessere Chancen auf Erfolg hat", fügte Rivaldo hinzu. "Und er würde in einer sehr offensiven Mannschaft spielen, die unter Pep Guardiola einen großartigen Fußball spielt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Da Messi offenbar kurz vor eine Vertragsverlängerung steht und Kylian Mbappé jederzeit um einen Wechsel bitten könnte, scheint ein Umbruch bei PSG wahrscheinlich. In seinem Alter könnte dieser Sommer die letzte Chance für Neymar sein, nochmals zu einem großen Verein zu wechseln.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Bevor es zu einem Wechsel kommt, gilt es für Neymar neben dem Titel in Frankreich die Champions League auch noch mit PSG zu gewinnen. Im Achtelfinale wartet der FC Bayern München.