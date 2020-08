Nach CL-Finale: PSG-Star Neymar gratuliert falschem Klub

Neymar war nach dem verlorenen CL-Finale mit PSG gegen Bayern bitter enttäuscht. Auf Social Media leistete er sich danach einen kuriosen Fauxpas.

Superstar Neymar von hat nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München versehentlich dem falschen Verein zum Gewinn der Königsklasse gratuliert. Statt des FCB würdigte der Brasilianer .

"Verlieren ist Teil des Sports, wir haben alles versucht, wir haben bis zum Ende gekämpft. Danke für euren Support und eure Hingabe an jeden einzelnen von euch", schrieb Neymar bei Twitter und fügte dann an: "Und GLÜCKWUNSCH an BAYER."

PSG vs. FC Bayern: Leverkusen bedankt sich bei Neymar

Der fehlende Buchstabe brachte dem 28-jährigen Brasilianer Spott ein, unter anderem auch von Bayer Leverkusen selbst. Die Werkself twitterte nämlich als Antwort auf Neymars Post: "Danke, Neymar! Ich weiß nicht, warum du uns gratulierst, wenn wir im Urlaub sind und FIFA spielen... aber danke."

Obrigado, @neymarjr! 😍😭🙌



No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias 😂 pic.twitter.com/AdoYyZL3dS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020

Kingsley Coman hatte im Endspiel von Lissabon am Sonntag nach knapp einer Stunde das entscheidende Tor für die Bayern erzielt. Neymar weinte nach Schlusspfiff bittere Tränen und wurde unter anderem rührend von Bayerns David Alaba getröstet.