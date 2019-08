Vor Wechsel? Neymar verteilt Likes für Instagram-Posts von Barcelona-Spielern

Der in Paris wohl unzufriedene Neymar hat das Gerücht über einen Wechsel zum FC Barcelona auf Instagram erneut befeuert.

PSG-Superstar Neymar hat nach Barcelonas 5:2-Sieg über Real Betis Instagram-Beiträge von Antoine Griezmann und Sergi Roberto geliket und die Wechselgerüchte damit weiter befeuert.

Der hatte gegen die Beticos einen 0:1-Rückstand aufgeholt und dank eines Doppelpacks von Griezmann und Toren von Carles Perez, Jordi Alba und Arturo Vidal gewonnen.

Neymar: Scheiterte Barca mit finalem Angebot?

Berichten zufolge sind sich der FC Barcelona und PSG aber weiter nicht über einen Transfer des Brasilianers einig geworden. Die Blaugrana bevorzugen angeblich eine Leihe mit Kaufpflicht, während PSG auf einen Verkauf pocht, um einen Nachfolger finanzieren zu können.

Auch und sollen Interesse an Neymar zeigen, die Königlichen sind aber wohl mit einem Mega-Angebot abgeblitzt. Durch die Verletzung von Kylian Mbappe am Sonntagabend ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass Neymar auch nach Transferschluss am 2. September noch in Paris spielt, gestiegen.