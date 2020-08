Real Madrids Dani Carvajal: Neymar war der stärkste Gegenspieler

Vier Jahre lang kreuzten Dani Carvajal und Neymar in LaLiga die Klingen. Der Brasilianer hinterließ mächtig Eindruck beim Real-Verteidiger.

Der spanische Nationalspieler Dani Carvajal hat PSG-Superstar Neymar als seinen stärksten Gegenspieler bezeichnet. In einem Interview mit dem Männermagazin Esquire schwärmte der Rechtsverteidiger von von den Fähigkeiten des ehemaligen Barca-Stürmers.

Carvajal führte aus: "Neymar ist der Angreifer, der am schwierigsten zu verteidigen war. Er ist ein sehr flinker Spieler mit starker Technik. Er nutzt die Räume, kann sie sich auch selbst schaffen und er ist gut im Abschluss. Es ist wirklich schwierig, ihn zu verteidigen."

Neymar wechselte 2017 vom zu PSG

Carval und der brasilianische Flügelstürmer waren zwischen 2013 und 2017 in den Clasicos direkte Gegenspieler. In jener Zeit ging Neymar noch für Reals Erzrivale FC Barcelona auf Torejagd. Auch beim 2:2 in der Champions-League-Gruppenphase im November 2019 standen sie sich gegenüber.

Blancos-Eigengewächs Carvajal schaffte einst bei seinen Durchbruch und kehrte 2013 zu Real zurück. Mit seinem Heimatklub gewann er seitdem unter anderem viermal die .



Neymar kehrte seinerseits Barca 2017 den Rücken und schrammte mit PSG bei der 0:1-Niederlage im Finale der Königsklasse gegen Bayern München vor wenigen Tagen knapp an seinem zweiten CL-Triumph vorbei.