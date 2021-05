Ex-Atletico-Verteidiger Juanfran über Neymar: "Auf dem Platz unerträglich"

Vier Jahre lang standen sich Atletico-Verteidiger Juanfran und Barcas Neymar regelmäßig gegenüber. Der Ex-Madrilene hat keine schönen Erinnerungen.

Juanfran, ehemaliger Rechtsverteidiger von Atletico Madrid, hat auf die Frage, welcher Gegenspieler ihn in seiner Karriere am meisten genervt habe, Neymar genannt. "Sie haben mir immer gesagt, dass er neben dem Platz ein netter Kerl ist, aber auf dem Platz war er unerträglich", sagte der 36-Jährige Cadena SER. Neymar lief zwischen 2013 und 2017 für den FC Barcelona auf.

"Er hat einen mit und ohne Ball ständig provoziert", begründete Juanfran seine Entscheidung. Seine Kommentare können allerdings auch als eine Art Wertschätzung für den Brasilianer gedeutet werden, denn der Ex-Atletico-Defensivmann gab zu: "Ich war auch nicht unschuldig dabei."

Juanfran eine Säule im Atletico-Erfolgsteam

Am Wochenende steht zwischen Barca und Atletico das Top-Spiel der spanischen Liga an, dessen Ausgang großen Einfluss auf das Titelrennen haben wird. Atletico fährt als Tabellenführer ins Camp Nou, Barca könnte jedoch mit einem Sieg an den Madrilenen vorbeiziehen. Vor den Katalanen liegt allerdings auch noch Real Madrid als Zweiter im Ranking.

Juanfran lief acht Jahre lang für Atletico auf und holte in seiner Zeit beim Klub unter anderem die Meisterschaft, den Pokal und zweimal den Titel in der Europa League.