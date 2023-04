Newcastle United wohl an Raphinha vom FC Barcelona dran

Newcastle United will seinen Kader weiter verstärken. Die Magpies nehmen wohl einen Star vom FC Barcelona ins Visier.

WAS IST PASSIERT? Newcastle United hat offenbar Raphinha vom FC Barcelona als Neuzugang für die nächste Saison ins Visier genommen. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der englische Klub ist auf der Suche nach starken Stürmern mit großem Namen und hat dabei wohl den Brasilianer auf dem Zettel. Als jener vor seinem Wechsel zu Barça für Leeds United spielte, versuchten die "Magpies" bereits ihn zu verpflichten. Raphinhas Wunsch, für den FC Barcelona zu spielen, verhinderte aber den Wechsel.

Die immer noch in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Katalanen sollen einem Transfer des 26-Jährigen gegenüber nicht abgeneigt sein, da er sicher einige Millionen in die Vereinskassen spülen würde.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der brasilianische Nationalspieler unterschrieb im vergangenen Jahr bis 2027 bei Barça, das 58 Millionen Euro an Leeds United überwies. In seiner ersten Saison in Spanien machte er bisher 41 Spiele. Neun Tore und neun Vorlagen gingen auf Raphinhas Konto.