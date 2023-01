Newcastle United verpflichtet Anthony Gordon vom FC Everton für mehr als 50 Millionen Euro Ablöse

Das Wechseltheater um Anthony Gordon ist beendet. Der Streikstürmer bekommt seinen Willen und heuert bei den Magpies an.

WAS IST PASSIERT? Newcastle United hat Anthony Gordon vom Premier-League-Rivalen FC Everton verpflichtet. Beide Vereine bestätigten am Sonntag den Transfer des 21 Jahre alten Stürmers. Die Ablöse liegt nach Informationen von GOAL und SPOX bei umgerechnet 51 Millionen Euro.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gordon, der im Sommer vom FC Chelsea umgarnt worden war, stand bei den Toffees noch bis 2025 unter Vertrag. Allerdings forcierte er zuletzt einen Transfer, indem er mehrere Tage in Folge dem Training fernblieb und offiziell um seine Freigabe für einen Wechsel bat.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gordon kann im offensiven Mittelfeld sowohl in der Zentrale als auch auf beiden Flügelpositionen eingesetzt werden. Der siebenfache U21-Nationalspieler gilt in England als großes Talent. Seine Leistungen in dieser Saison spiegeln das aber mit drei Treffern in 18 Pflichtspielen nicht wieder.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Everton muss nun im Kampf um den Klassenerhalt also nicht nur ohne den vor wenigen Tagen geschassten Teammanager Frank Lampard auskommen, sondern auch noch ohne eine große Angriffshoffnung. Newcastle, aktuell Tabellendritter, rüstet dagegen für den Kampf um einen Platz in der Champions League weiter auf.