Newcastle United: 18 Premier-League-Klubs vereinen sich gegen die Magpies

Wird Newcastle United in seinen Plänen, seine finanzielle Vorherrschaft auszunutzen, von einer Änderung der Liga-Regularien ausgebremst?

Bei einem geheimen Meeting aller 20 Premier-League-Klubs votierte am Montag die klare Mehrheit für eine vorübergehende Änderung der Sponsoring-Regularien der Liga. Dadurch soll es Newcastle United künftig erschwert werden, seine finanzielle Macht auszuspielen. Das berichtet der englische Guardian.

Dem Bericht zufolge soll es den Klubs ab sofort verboten sein, Sponsoringverträge mit Unternehmen abzuschließen, welche in Verbindung zu ihren eigenen Besitzern stehen. So soll verhindert werden, dass Newcastle nach der Übernahme durch ein Konsortium über saudi-arabische Verbindungen Sponsoring-Einnahmen generiert, die dem Klub einen Vorteil beim Financial Fairplay verschaffen würden.

Artikel wird unten fortgesetzt

Manchester City war dem Bericht zufolge neben Newcastle der einzige der 20 Klubs, der gegen die Änderung der Sponsoring-Regularien stimmte. Den Cityzens wurden in den vergangenen Jahren ähnliche Praktiken mit Hauptsponsor Etihad Airways vorgeworfen. Die neue Regelung soll vorerst für einen Monat in Kraft treten und währenddessen von einer Arbeitsgruppe geprüft werden.

Newcastle United: Weitere Infos zu den Magpies