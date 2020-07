Neun Coronafälle: PFC Sotschi droht Quarantäne

Eigentlich hätte der PFC Sotschi am Donnerstag um Punkte spielen sollen, doch das Coronavirus hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Dem russischen Erstligisten PFC Sotschi droht wegen neun Coronafällen in den eigenen Reihen eine Quarantänemaßnahme. Die Premjer Liga sagte das für Donnerstagabend geplante Meisterschaftsspiel beim FK Tambow ab. Wie viele Spieler sich unter den betroffenen Personen befinden, wurde nicht bekannt. Ebenso ist noch unklar, welche Maßnahmen nun ergriffen werden.

Der abstiegsbedrohte Klub aus Sotschi war zuletzt schon einmal in die Schlagzeilen geraten. Nachdem beim FK Rostow sechs Corona-Verdachtsfälle aufgetreten waren, weigerte sich PFC, das Spiel beim Restart der Meisterschaft zu verlegen. Rostow trat infolgedessen mit einem Nachwuchsteam in Sotschi an - und ging mit 1:10 unter.