Das Neujahrsspringen 2023 steht kurz bevor. Hier findet Ihr alle Infos zum Termin und zur Übertragung des Events im TV und LIVE-STREAM.

Am 01. Januar 2023 findet wie gewohnt das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee statt. Gesprungen wird in Garmisch-Partenkirchen von der großen Olympiaschanze.

Gesamtsieger wurde letztes Jahr der Japaner Ryoyu Kobayashi, der schon 2018/19 gewinnen konnte. Den Grand Slam, also Siege auf allen vier Schanzen, verpasste er dabei aber knapp. Während er die ersten drei Springen gewann, musste er sich dann in Bischofshofen mit dem fünften Platz begnügen. Die deutschen Hoffnungen liegen dieses Jahr wieder bei Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Beide konnten noch nie die Vierschanzentournee gewinnen, sind aber immer bei den vorderen Plätzen mit dabei. Dieses Jahr soll es also endlich mit einem deutschen Sieg bei der Vierschanzentournee klappen. Der letzte Deutsche, der diese gewinnen konnte, war Sven Hannawald im Jahr 2002.

Hier bei GOAL findet Ihr alle Infos zum Neujahrsspringen 2023.

Wann beginnt das Neujahrsspringen 2023? Die Vierschanzentournee in Garmisch

Wie schon beschrieben findet das Neujahrsspringen traditionell immer in Garmisch statt. Beginn der Tournee ist in Oberstdorf, nach dem Neujahrsspringen geht es nach Innsbruck, bevor dann in Bischofshofen am 06. Januar das Finale ansteht.

Der Probedurchgang findet am 01. Januar bereits um 12:30 Uhr statt. Der erste Wertungsdurchgang startet dann um 14:00 Uhr. Anschließend finden das Finale und die Siegerehrung statt.

Wo wird das Neujahrsspringen im TV übertragen?

Jetzt wisst Ihr genau, wann die Vierschanzentournee in Garmisch Halt macht. Ebenso wichtig ist aber natürlich auch zu wissen, wo das Ganze im TV übertragen wird.

Hierbei könnt Ihr auf die ARD zurückgreifen. Der Sender startet um 13:45 Uhr mit der Übertragung. 15 Minuten später beginnt dann auch schon der erste Wertungsdurchgang. Als Kommentator könnt Ihr Tom Bartels hören.

Die ARD ist aber nicht der einzige Sender, der die Vierschanzentournee überträgt. Auch Eurosport1 ist ab 14:00 Uhr live mit dabei. Diesen Sportsender findet Ihr ebenfalls im Free-TV.

Das Neujahrsspringen 2023 per LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur TV-Übertragung könnt Ihr die Vierschanzentournee auch per LIVE-STREAM sehen. Wo das geht, haben wir Euch im Folgenden aufgeführt.

Der LIVE-STREAM der Vierschanzentournee bei der ARD

Die ARD zeigt den LIVE-STREAM des Springens direkt auf der eigenen Website. Holt Euch einfach ein internetfähiges Endgerät, wie euren Laptop oder einen Smart-TV, und schon kann es losgehen. Den Link zum kostenlosen LIVE-STREAM gibt es hier.

Mit Eurosport1 zum LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM von Eurosport ist leider hinter einer Bezahlschranke verschwunden. Der Sender gehört nämlich mittlerweile zu Discovery, und daher ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den LIVE-STREAM von Eurosport dort sehen zu können.

Die Kosten für dieses Abo belaufen sich auf 3,99 Euro pro Monat, oder 39,99 Euro pro Jahr. Genauere Infos dazu findet Ihr hier.

Der LIVE-STREAM des Neujahrsspringens bei DAZN

Die Vierschanzentournee könnt Ihr auch bei DAZN live erleben. Der Sport-Streamingdienst zeigt nämlich aufgrund einer Kooperation mit Eurosport die LIVE-STREAMS des Senders auch auf seiner Website.

Jeder DAZN-Kunde kann also die Vierschanzentournee dort live verfolgen und muss mit keinen Extra-Kosten rechnen. Ihr könnt Euch einfach auf der DAZN-Website oder App mit euren Zugangsdaten anmelden und den LIVE-STREAM anklicken, schon seid Ihr live mit dabei.

Neben der Vierschanzentournee hat der größte Sport-Streamingdienst der Welt natürlich noch vieles mehr im Angebot, z.B. alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, diverse Champions-League-Partien oder die NBA und NFL. Auch die laufende Darts-WM könnt Ihr bei DAZN sehen.

Ein Abonnement bei DAZN kostet Euch übrigens 29,99 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für Monatsabo entscheidet. Etwas günstiger ist das Jahresabo für 24,99 Euro monatlich.

