Neues Ausweichtrikot von Manchester United 2020/21: Reaktionen verheerend

Im Internet tauchten nun erste Bilder des möglichen neuen Ausweichtrikots von für die kommende Saison 2020/21 auf. Die Reaktionen der Twitter-User auf das spezielle Design fallen dabei überwiegen negativ aus.

Das Shirt erinnert mit seinen Streifen an ein Zebra, wobei ein User scherzt: "Ich hätte Angst, es in der Stadt anzuziehen. Würde ich von einem Auto überfahren, liefen die Leute über mich drüber, weil sie denken, es sei ein Zebrastreifen."

Ein anderer User empfiehlt derweil, alle Transfers abzuschließen, bevor das Trikot veröffentlicht wird. Denn wenn das "epileptische Zebra" erstmal losgelassen sei, wollte kein Spieler mehr zu den Red Devils wechseln.

Looking at Manchester United's third kit i'd be afraid to wear it in town in case i got knocked down by a car and people walked all over me to get to the other side of the road thinking i was a zebra crossing 😂 — 1968red 🔰🔰#GlazersandWoodwardOut (@w_fallon) August 31, 2020