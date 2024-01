Neuer Trainer der Selecao? Jose Mourinho reagiert auf Brasilien-Gerüchte

Wird Jose Mourinho Nationaltrainer in Brasilien. Nun hat sich der Roma-Coach geäußert.

WAS IST PASSIERT? Nach der Absage von Carlo Ancelotti wird Jose Mourinho als neuer Nationaltrainer Brasiliens gehandelt. Nun hat der 60-jährige Portugiese auf die Gerüchte reagiert.

WAS WURDE GESAGT? "Niemand aus Brasilien hat mich oder meinen Agenten angerufen, um mich zum neuen Trainer der Selecao zu machen", sagte Mourinho nach dem 2:1-Sieg seiner Roma am Mittwochabend im Achtelfinale der Coppa Italia gegen US Cremonese.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits im Januar 2023 waren Gerüchte aufgekommen, wonach Mourinho Brasilien-Coach werden könnte. "Er hat mir sogar angeboten, sein Assistent bei der Selecao zu werden", hatte damals der ehemalige brasilianische Mittelfeldspieler Carlos Alberto, in Deutschland aus seiner Zeit bei Werder Bremen bekannt, behauptet.

Zuletzt galt es monatelang als relativ sicher, dass Ancelotti im Sommer das Amt bei den Südamerikanern übernehmen würde. Der Italiener verlängerte dann aber seinen Vertrag bei Real Madrid bis 2026.

