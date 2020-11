Debakel gegen Spanien: DFB-Keeper Manuel Neuer kassiert erstmals sechs Gegentore

Gegen Spanien stieg Keeper Manuel Neuer zwar zum DFB-Rekordtorhüter auf, stellte aber auch einen persönlichen Negativrekord ein.

DFB-Kapitän Manuel Neuer wird sein 96. Länderspiel nicht so schnell vergessen. Der Torwart von Bayern München überflügelte beim 0:6 (0:3) in der in nicht nur Keeperlegende Sepp Maier und stieg zum deutschen Rekordtorhüter auf - er kassierte auch erstmals als Profi sechs Gegentore.

Insgesamt viermal hatte Neuer bislang fünf Treffer hinnehmen müssen, je zweimal im Trikot der Bayern und von Schalke 04. Seine bislang höchste Pleite erlitt er am 27. Oktober 2010 beim 0:5 mit den Knappen in der beim .

Neuers höchste Niederlagen: Zweimal 1:5 und ein denkwürdiges Pokalfinale

Jeweils 1:5 hieß es am 12. April 2008 mit Schalke in Bremen und am 2. November 2019 mit den Bayern bei (beides Bundesliga). Dazu kommt das denkwürdige 2:5 im DFB-Pokalfinale mit den Münchnern am 12. Mai 2012 gegen .