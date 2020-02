Neuer Juventus-Rekord: Cristiano Ronaldo trifft im zehnten Spiel in Folge

Cristiano Ronaldo hat gegen Hellas Verona im zehnten Spiel in Folge getroffen. Damit ist der 35-Jährige bei Juventus alleiniger Rekordhalter.

Cristiano Ronaldo hat beim Serie-A-Spiel von Juventus gegen Hellas Verona (1:2) einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Der fünfmalige Weltfußballer traf im zehnten Ligaspiel in Folge. Zuvor gelang das keinem anderen Spieler der Alten Dame.

" target="_blank">Bereits in der vergangenen Woche zog Ronaldo mit seinem Doppelpack gegen den mit Juve-Legende David Trezeguet gleich, der im Jahr 2001 die Bestmarke von neun Spielen in Folge aufgestellt hatte. Nun ist der Europameister von 2016 alleiniger Rekordhalter.

Zum Rekord in der fehlt Ronaldo noch ein weiteres Spiel mit Toren: Gabriel Batistuta 1994/95 mit Florenz und Fabio Quagliarella in der vergangenen Saison mit Genua trafen in elf Partien in Serie. Dies ist auch Ronaldos persönliche Bestmarke, die er 2014/15 mit aufstellte.

Mehr Teams

Serie A: Nur Ciro Immobile überbietet Cristiano Ronaldo

Der Treffer gegen Verona ist für Ronaldo bereits der 23. in 27 Pflichtspieleinsätzen für Juventus. Dabei traf er in der Serie A im Schnitt einmal pro Spiel (20 Tore in 20 Spielen) und liegt damit in der Torjägerliste auf Platz zwei hinter dem Ex-Dortmunder Ciro Immobile (25 Tore).

Auch abseits des Platzes stellte CR7 zuletzt Bestmarken auf. So erreichte er als erster Mensch die Zahl von 200 Millionen Followern auf Instagram. Nur Instagram selbst hat mit 330 Millionen Abonnenten noch mehr Follower als der 35-Jährige.