Neuer Bundestrainer? Julian Nagelsmann angeblich "hin- und hergerissen"

Julian Nagelsmann ist sich offenbar nicht sicher, ob er den Posten als Bundestrainer übernehmen soll. Rücken wieder andere Kandidaten in den Fokus?

WAS IST PASSIERT? Tritt Julian Nagelsmann die Nachfolge von Hansi Flick als Bundestrainer an? Der frühere Coach des FC Bayern ist angeblich "hin- und hergerissen".

Diesen Eindruck soll zumindest der DFB haben, wie die Bild am Sonntag erfahren haben will. Demnach wisse der 36-Jährige zwar um die womöglich einmalige Gelegenheit, die deutsche Nationalmannschaft bei einer Heim-EM betreuen zu dürfen. Dass es für ihn der passende nächste Karriereschritt ist, da ist sich Nagelsmann aber offenbar nicht ganz sicher.

Das Szenario, Nagelsmann könne das DFB-Team lediglich bis zur EM betreuen und dann wieder frei für eine Aufgabe bei einem Verein sein, gilt dem Bericht zufolge jedenfalls derzeit als äußerst unwahrscheinlich. Beiden Seiten sei es nämlich wichtig, Planungssicherheit für die kommenden Jahre zu haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe es bereits Kontakt zwischen Nagelsmann und dem DFB gegeben. Konkrete Gespräche sollen allerdings erst in den kommenden Tagen geführt werden. Spätestens bis zur am 9. Oktober beginnenden USA-Reise möchte der DFB einen neuen Bundestrainer installiert haben.

Nagelsmann steht beim FC Bayern noch bis 2026 unter Vertrag. Die Münchner haben aber bereits durchblicken lassen, dass sie einem möglichen DFB-Engagement nicht im Wege stehen würden.

WIE GEHT ES WEITER? Sollte Nagelsmann tatsächlich absagen, könnten laut Bild am Sonntag die bereits gehandelten Kandidaten Louis van Gaal, Oliver Glasner und Stefan Kuntz wieder ein Thema werden.

Van Gaal hatte zuletzt bis Ende 2022 die niederländische Nationalmannschaft betreut, Glasner ist seit seinem Aus bei Eintracht Frankfurt Ende Juni ohne Job.

Kuntz ist aktuell noch türkischer Nationaltrainer. Der 60-Jährige steht dort allerdings in der Kritik, Gerüchte über eine baldige Entlassung machen die Runde.