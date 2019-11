Die Netzreaktionen zum Rücktritt von Uli Hoeneß

Ohne #Hoeneß (sucht euch aus was er für euch ist, Schwerkrimineller oder Heiliger) wäre die nicht das was sie heute ist!

Zum Abtritt und der Person Uli #Hoeness darf man denken, was man will. Jedoch sollte man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, was er für den Sport getan hat. Und zwar nicht nur für den @FCBayern , sondern auch für @fcstpauli , @fcunion uns und und

Hat #Hoeness die Welt gerettet, oder warum drehen alle so durch wegen ihm? Mir geht es nicht besser wegen ihm und habe vor ihm auch nicht mehr Respekt als vor nem normalen Arbeiter. Das ist MEINE Sache und mache mich dadurch nicht strafbar oder sonst was.

❗️WICHTIG ❗️



Es ist dann unterm Strich nicht nur die Uli Hoeneß Abschluss Show a la Helene Fischer.

Sondern die JHV des Vereins - das höchste Kluborgan.

Und da muss man sich halt doch fragen, was war in den letzten 365 Tagen gut und was nicht!

Hoeneß hin - Hoeneß her #jhvfcb