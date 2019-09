Nemanja Vidic lobt Luis Suarez: "Er hat dieses Feuer in sich"

Nemanja Vidic hat sich in einem Interview positiv über Luis Suarez geäußert, glaubt aber auch, dass der oftmals nicht wisse, was er eigentlich tue.

Der ehemalige Manchester-United-Verteidiger Nemanja Vidic hat sich in einem Interview mit The Athletic an die Duelle gegen Luis Suarez und den erinnert und den heutigen Stürmer des in den höchsten Tönen gelobt.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Er ist ein energischer Spieler. Er ist im Vergleich zu Agüero, der nicht 90 Minuten über den Platz rennt, ein anderer Spielertyp. Er ist ein Spieler, der seinem Instinkt vertraut", beschreibt Vidic den uruguayischen Nationalspieler.

Vidic über Suarez: "Bei ihm passiert alles in Explosionen"

Suarez spielte von 2011 bis 2014 für die Reds, ehe er nach Barcelona weiterzog. Mit seiner Spielweise und seinen Ausrastern eckte er jedoch immer wieder an, was ihm auch schon so manchen Platzverweis einbrachte.

"Bei ihm passiert alles in Explosionen", weiß Vidic. "Ich glaube nicht, dass er genau weiß, was er tut – aber er hat Erfolg damit. Der Ball geht durch die Beine des Verteidigers und die Leute denken, das war ein Zufall, aber er hat diesen unbändigen Antrieb, es zu schaffen."

Dass Suarez dabei auch nicht vor Körpereinsatz zurückschreckt, ist auch Vidic nicht verborgen geblieben. "Er benutzt seine Knie, er benutzt die Knie der Verteidiger", so der ehemalige serbische Nationalspieler. "Er ist direkt und immer torhungrig. Er hat dieses Feuer in sich", stellte er bewundernd fest.