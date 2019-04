SSC Neapel: Ancelotti erklärt Kalidou Koulibaly für "unverkäuflich" - Ausstiegsklausel bei 150 Millionen Euro

Koulibaly gehört zu den besten Innenverteidigern der Welt. Da verwundert es nicht, dass der italienische Top-Klub den Senegalesen halten möchte.

Carlo Ancelotti, Trainer der , hat seinen Innenverteidiger Kalidou Koulibaly für unverkäuflich erklärt. Trotz Ausstiegsklausel wollen die Italiener den Senegalesen nicht verkaufen.

"Er ist 150 Millionen Euro wert und unverkäuflich", sagte Ancelotti gegenüber Tuttosport und ergänzte: "Koulibalys Vertrag läuft 2023 aus. Ab 2021 wird er eine Ablösesumme in Höhe von 150 Millionen Euro besitzen, aber Neapel muss ihn ja nicht verkaufen. Der Präsident will ihn nicht verkaufen, die Frage stellt sich gar nicht."

Neapel: Ancelotti hält Koulibaly für den besten Innenverteidiger der Welt

Vergangenen Sommer war der 27-Jährige mit einem Wechsel zu den Premier-League-Klubs Chelsea und in Verbindung gebracht worden. Stattdessen verlängerte Koulibaly, den Ancelotti für den besten Innenverteidiger der Welt hält, im September 2018 seinen Vertrag in Neapel bis 2023.

In dieser Saison stand Koulibaly in 30 Ligaspielen auf dem Platz, zwei verpasste er wegen einer Rotsperre. Neapel steht in der italienischen auf dem zweiten Platz.