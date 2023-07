Nach 500-mal Ball hochhalten: NBA-Star Giannis Antetokounmpo bietet sich Saudi-Arabiens Pro League an

Saudi-Arabien kauft aktuell den Fußballmarkt her. Das hat auch einen NBA-Superstar auf den Plan gerufen.

WAS IST PASSIERT: NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks hat auf Instagram ein Video gepostet, dass ihn beim klassischen "Ball Hochalten" mit einem Fußball zeigt. Dazu schrieb er: "497, 498, 499, 500 - Saudi Pro League, braucht ihr noch Stürmer?!"

WAS IST DER HINTERGRUND: Über kaum eine andere Fußballliga in der Welt wird aktuell so viel gesprochen wie die Saudi Pro League. Das liegt daran, dass die dortigen Klubs auf dem Transfermarkt extrem aktiv waren und einige Topspieler aus europäischen Ligen verpflichtet haben.

Unter anderem wechseln Karim Benzema, N'Golo Kanté oder Ruben Neves in diesem Sommer in den Mittleren Osten.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER: Der saudische Klub Al-Ettifaq hat unter dem neuen Manager Steven Gerrard Interesse an einer Verpflichtung von Jordan Henderson gezeigt. Al-Ahli wiederum hat es auf Riyad Mahrez von Manchester City abgesehen.