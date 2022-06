Die NBA Finals live im TV und LIVE-STREAM: Wo kann ich Celtics vs. Warriors in Deutschland sehen?

In der NBA feiern Golden State Warriors und die Boston Celtics ihr Finals-Comeback. GOAL erklärt, wo die Serie im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Für Basketballfans beginnt in der Nacht auf Freitag die beste Zeit des Jahres: Die NBA Finals beginnen um 3 Uhr (deutsche Zeit), seit wenigen Tagen kennen wir auch endlich das Finals-Matchup: Die Golden State Warriors treffen auf die Boston Celtics.

Wer als erstes vier Spiele gewinnt, krönt sich zum Meister - sieben Games kann es also maximal geben. Als neutrale/r Anhänger:in hofft man natürlich, dass es spannend bis zum Schluss bleibt und uns am 20. Juni ein Game 7 erwartet.

Auf dem Papier haben die Golden State Warriors die besseren Voraussetzungen: 53 Siege holte das Team von Starcoach Steve Kerr in der Regular Season, bei Boston sind es derer "nur" 51. Dadurch würde Golden State bei einer eventuellen Sieben-Spiele-Serie vier Mal zuhause in San Francisco spielen und muss also - theoretisch - kein Auswärtsspiel gewinnen, um Meister zu werden.

Zum fünften Mal in Folge haben wir ein unterschiedliches Finale - die Celtics sind erstmals seit über einem Jahrzehnt in der letzten Runde! GOAL erklärt, wie die beste Basketballliga der Welt in Deutschland übertragen wird.

Golden State Warriors vs. Boston Celtics: Die Bilanz der beiden Franchises

Boston Celtics Golden State Warrios All-time record 208 Siege gegen GSW 138 Siege gegen Boston All-time, nur Playoffs 16 Siege gegen GSW Sieben Siege gegen Boston All-Time, Playoffsserien Vier Serien gegen GSW gewonnen Null Serien gegen Boston gewonnen Diese Saison Ein Sieg gegen GSW Ein Sieg gegen Boston

NBA Finals im Fernsehen? So wird Golden State Warrios vs. Boston Celtics im TV übertragen

Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Steve Kerr, Andre Iguodala: Sie alle sind zurück! Drei Titel gewann die Dub Nation zwischen 2015 und 2018 - nur 2016 waren in einer epischen Sieben-Spiele-Serie die Cleveland Cavaliers und Lebron James zu stark für die Splash Brothers.

In dieser Saison soll es wieder klappen: Nach der von Verletzungen geplagten Finalniederlage im Jahr 2019 und den beiden Jahren ohne Playoffs 2020 und 2021 gelang in dieser Saison gleich der Durchmarsch ins Finale. Dabei wurden die Denver Nuggets, Memphis Grizzlies und Dallas Mavericks ausgeschaltet, jedes Mal mit nur ein oder zwei Niederlagen in der gesamten Serie.

Steph Curry trifft auf Jayson Tatum: Die NBA Finals zwischen Boston und Golden State im TV und LIVE-STREAM

Der Gegner der Golden State Warriors hat es in sich: Anfang Februar noch wirkte bei Boston nichts so, wie es sollte - vier Monate später hat man den Conference Title geholt und will nach der Larry O'Brien-Trophy greifen. Besonders stechen dabei die beiden Stars Jaylen Brown (25 Jahre) und Jayson Tatum (24 Jahre) heraus, doch auch Al Horford, Derrick White, Marcus Smart und Co. leisten wertvolle Arbeit.

Ebenfalls mit dabei: Daniel Theis, der mitten in der Saison im Tausch für Dennis Schröder kam. Der deutsche Big Man spielte in der Serie gegen Miami Matchup-bedingt keine Rolle, doch vielleicht wird er in der Serie gegen Golden State mehr gebraucht? Logisch, dass viele Fans in Deutschland diese Finalserie im TV verfolgen wollen!

Die NBA Finals im Fernsehen: So seht ihr Golden State vs. Boston im TV!

Das wird aber leider nicht ganz so einfach möglich sein - kein Fernsehsender überträgt in Deutschland die NBA im Fernsehen! Sowohl im Pay-TV, als auch im Free-TV werden die Finals nicht zu sehen sein. Doch keine Sorge: Es gibt Möglichkeiten, rechtzeitig zum Tip-Off die Games irgendwie auf dem Flachbildschirm einzurichten!

Der Trick: DAZN und natürlich der NBA League Pass übertragen die Finals komplett! DAZN überträgt über die ganze Saison hinweg Spiele der NBA, teilweise kann man hier jede Nacht in die beste Basketballliga der Welt schalten. Mit dem NBA League Pass könnt ihr jedes Spiel live sehen - allerdings ist dieser dementsprechend teuer. Und da DAZN auch jedes Spiel dieser Finals im Programm hat, wollen wir uns auf die Übertragung durch den schwarz-weißen Streamingdienst fokussieren.

Golden State Warriors vs. Boston Celtics in den NBA Finals: DAZN im Fernsehen verfolge - so geht's!

DAZN ist bei den Fans aufgrund des umfassenden Programms sehr beliebt - doch einen Haken hatte der Streamingdienst immer: Man kann die Übertragungen nicht im linearen TV sehen. Das hat sich letzte Saison zwar geändert - allerdings profitieren Basketballfans davon nicht: Die Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 übertragen täglich nämlich nur Programm von 8 bis 24 Uhr - das sind nicht die Zeiten, in denen die meisten NBA-Spiele stattfinden.

Also ist man wieder auf den LIVE-STREAM angewiesen, diesen kann man aber auch auf dem Fernseher empfangen! Wie das funktioniert? Entweder die kostenlose DAZN-App auf dem Smart-TV installieren, oder alternativ die Spielekonsole oder den Laptop per HDMI-Kabel an den Fernseher verbinden und so Boston Celtics vs. Golden State Warriors streamen! So läuft in Spiel eins die Übertragung ab:

Mit Dennis Schröder als Experten! So wird heute die NBA auf DAZN übertargen

Beginn der Übertragung: 02.30 Uhr

02.30 Uhr Datum : In der Nacht vom Donnerstag (2.6.) auf den Freitag (3.6.)

: In der Nacht vom Donnerstag (2.6.) auf den Freitag (3.6.) Tip-Off : Kurz danach

: Kurz danach Sender : DAZN

: DAZN Matchup : Boston Celtics @ Golden State Warriors

: Boston Celtics @ Golden State Warriors Moderation : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommetator : Freddy Harder

: Freddy Harder Experten :

: Dennis Schröder



Alexander Vogel

Golden State Warriors vs. Boston Celtics: Die NBA Finals im LIVE-STREAM!

DAZN überträgt also alle Spiele der NBA Finals - der/die neutrale Zuschauer:in hofft natürlich, dass es sieben Spiele werden! Umso mehr freut es uns natürlich, dass mit DAZN ein Streamingdienst mit hohem Niveau der Übertragungen sich die Rechte sichern konnte - beim ersten Spiel ist beispielsweise Houston-Star Dennis Schröder dabei.

DAZN zeigt die NBA Finals LIVE! So seht ihr Golden State vs. Boston

Werfen wir noch einen genaueren Blick auf DAZN - beginnend beim Programm. Natürlich hört das Angebot von DAZN nicht beim Basketball auf: Auch Fußball (Bundesliga, Champions League, Nations League, LaLiga, Serie A, Ligue 1...), American Football, Wintersport, Leichtathletik, Radsport, Motorsport, Handball und viele weiteren Sportarten werden hier live gezeigt.

Dabei gibt sich DAZN richtig Mühe bei der Übertragung - nicht so wie andere Anbieter. Dass Dennis Schröder in Spiel eins dabei ist ist ein starkes Indiz dafür, doch auch Services wie das Anbieten der Originalübertragung mit dem us-amerikanischen Kommentator sind Details, die bei vielen Fans gut ankommen.

Golden State Warriors vs. Boston Celtics: So günstig ist das "Netflix des Sports"!

Natürlich hat das Ganze seinen Preis - doch der kann sich sehen lassen. Gerade, wenn man die Menge des gezeigten Programms und die Preise der Konkurrenz anschaut ist das Preis-Leistung-Verhältnis von DAZN verdammt stark - zudem könnt ihr aus unterschiedlichen Optionen buchen:

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr oder 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | jährliche oder monatliche Abbuchung

Die NBA im TV und LIVE-STREAM: Diese Links helfen euch bei DAZN weiter!

Wer zeigt / überträgt die NBA Finals LIVE? Basketball heute im TV und LIVE-STREAM

...im TV DAZN via Smart-TV ...im LIVE-STREAM DAZN Highlights YouTube / DAZN