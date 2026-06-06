WM 2026, Deutsche Nationalhymne: Text, Strophen, Entstehung, Komponist - alle Infos

Fußballhymnen. Sie sorgen vor jeder Partie bei den meisten Fans und Spielern für Gänsehaut. Die meisten Akteure auf dem Feld singen die Hymnen ihrer jeweiligen Länder mit Inbrunst mit. Vielen dürften die Hymnen der Brasilianer bei der Heim-WM 2014 noch in starker Erinnerung geblieben sein. Ein David Luiz, der mit Tränen in den Augen die Hymne seines Landes schmettert. Die Hymnen eines jeden Verbands und Landes sind auf ihre eigene Art und Weise etwas Spezielles. Ob martialische Botschaften wie bei den Franzosen oder sogar textlose Hymnen wie bei den Spaniern, sie alle haben etwas Besonderes.

Die Hymne der deutschen Nationalmannschaft gehört wohl zu den bekanntesten der Welt. Verantwortlich dafür ist natürlich der sportliche Erfolg der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Jahrzehnten. "Die Hymne zu singen, das ist wunderschön", sagte einst der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw. "Wenn man ein Turnier gewinnen will, braucht man unglaublich viel Enthusiasmus. Man muss ein Feuer schüren." Dieses Feuer wird mit der deutschen Hymne seit 1991 geschürt.

Aber wo hat die Hymne eigentlich ihren Ursprung, wie lautet der genaue Text und welcher Komponist war für die Entstehung der heute gegrölten Hymne verantwortlich?

Deutsche Nationalhymne: Die Entstehung

Die deutsche Nationalhymne hat wie erwähnt in ihrer heutigen Form seit 1991 Bestand. Unsere Nationalhymne ist die dritte Strophe aus dem "Lied der Deutschen". Dieses stammt aus der Feder von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der die Hymne 1841 geschrieben hat.

Die Melodie der Hymne wurde 1796/1797 von Joseph Haydn komponiert und stammt aus der alten österreichischen Kaiserhymne "Gott erhalte Franz, den Kaiser". Die Dauer der Hymne beläuft sich auf ca. eine Minute und 14 Sekunden. So lautet der komplette Text der Hymne:

Hymne der deutschen Nationalmannschaft: Der komplette Text und die Strophen

Einigkeit und Recht und Freiheit

für das deutsche Vaterland!



Danach lasst uns alle streben,

brüderlich mit Herz und Hand!



Einigkeit und Recht und Freiheit

sind des Glückes Unterpfand:



Blüh im Glanze dieses Glückes,

blühe, deutsches Vaterland!



Blüh im Glanze dieses Glückes,

blühe, deutsches Vaterland!

Deutsche Nationalhymne: Wer ist der Komponist?

Der Komponist der deutschen Nationalhymne ist August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der 1841 auf Helgoland "Das Lied der Deutschen" schrieb. Dieses besteht aus insgesamt drei Zeilen. Aufgrund des Gebrauchs während des ersten und zweiten Weltkriegs sind die ersten beiden Zeilen heutzutage allerdings verpönt. Nach der Wiedervereinigung 1990 beschloss Bundeskanzler Helmut Kohl 1991, dass die dritte Strophe aus dem "Lied der Deutschen" zukünftig als Hymne herhalten solle.