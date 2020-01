Napoli-Fans drohen Sarri mit eisigem Empfang - Juventus-Coach: "Ein Zeichen von Zuneigung"

Von 2015 bis 2018 war Maurizio Sarri Trainer bei Napoli. Dass er nun für Erzrivale Juventus Turin arbeitet, nehmen ihm die Fans der Partenopei übel.

Juventus-Trainer Maurizio Sarri hat gelassen auf die Anfeindungen der Fans des italienischen Vizemeisters reagiert, die ihm beim Duell im Stadio San Paolo am Sonntagabend (20.45 Uhr live auf DAZN) einen eisigen Empfang bereiten werden.

Napoli vs. Juventus heute Abend LIVE auf DAZN schauen. Jetzt Gratismonat sichern!

"Es ist ein besonderes Spiel für mich. Aber wir sollten nicht zu viel Energie auf persönliche Angelegenheiten verwenden, sondern uns lieber auf das große Ganze konzentrieren", sagte Sarri, der von 2015 bis 2018 Napoli trainierte und seit vergangenen Sommer beim Erzrivalen Juve an der Seitenlinie steht, auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit seinem Ex-Klub.

Maurizio Sarri vor Rückkehr nach Neapel: "Würde Pfiffe als Zeichen der Zuneigung werten"

In den Sozialen Medien gab es in den letzten Tagen mehrfach Anfeindungen der Napoli-Fans in Richtung Sarri, unter anderem stand auf einem Banner am San Paolo geschrieben: "Sarri, Du buckliger B****rd. Du hast viel über Juve geredet, aber dann hast Du Deine Hose runtergelassen."

🔊 👇 È il giorno di #Napoli - #Juventus, la #CurvaA ha esposto uno striscione di "bentornato" a Maurizio #Sarri in vari punti della città:



"Sarri gobbo bastardo, sulla Juve ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande" 👇#LeBombeDiVlad #LBDV pic.twitter.com/nazozQVSjp — Le Bombe di Vlad (@BombeDiVlad) January 26, 2020

Der 61-jährige Italiener kommentierte: "Wir haben ein wichtiges Spiel zu spielen. Wenn die Fans mich auspfeifen, würde ich das als Zeichen von Zuneigung werten." Mit Gonzalo Higuain hat Sarri einen weiteren Ex-Neapolitaner an seiner Seite, der Stürmer ging von 2013 bis 2016 für die Partenopei auf Torejagd: "Ob Higuain morgen spielt oder nicht wird eine rein taktische Entscheidung und nichts mit der Atmosphäre zu tun haben", betonte Sarri.

Juve braucht im Titelduell mit Inter unbedingt die nächsten drei Punkte. Für Neapel läuft es sportlich in dieser Serie-A-Saison indes sehr schlecht: Die Mannschaft von Trainer Gennaro Gattuso ist vor dem Duell mit Juve nur Tabellen-13.