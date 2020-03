Wegen Coronavirus: Coppa-Halbfinale Napoli gegen Inter abgesagt

Nach Juve gegen Milan fällt auch das zweite Halbfinalrückspiel in der Coppa Italia zwischen Napoli und Inter vorerst flach. Grund ist das Coronavirus.

Die Flut an Absagen im italienischen Fußball wegen des Coronavirus setzt sich weiter fort. Nachdem am Dienstagabend das am Mittwoch angesetzt gewesene Coppa-Italia-Halbfinal-Rückspiel zwischen und dem auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, fällt auch das Pokal-Halbfinale zwischen und am Donnerstagabend aus.

Die Entscheidung wurde von den neapolitanischen Behörden getroffen.

Wegen der Coronavirus-Epidemie ist es in zuletzt zu mehreren Spielplan-Änderungen gekommen. So wurde das Serie-A-Spitzenspiel Juventus Turin-Inter Mailand auf Mitte Mai verschoben.