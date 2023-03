Eintracht Frankfurt bei Napoli: Weitere Ausschreitungen nach dem Spiel

Auch mit dem Abpfiff des Champions-League-Spiels zwischen der Napoli und der SGE kehrte in der Stadt keine Ruhe ein.

WAS IST PASSIERT? In der Nacht ist es in Neapel nach dem Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt erneut zu Ausschreitungen gekommen. Laut italienischen Medienberichten sollen sich vermummte Anhänger der SSC Neapel rund um das Hotel der deutschen Fans Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert haben. Demnach zündeten die italienischen Anhänger unter anderem Pyrotechnik, die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein.

Die Polizei sicherte die Unterkunft der SGE-Anhänger, die sich nur rund 100 Meter entfernt vom Hotel der Mannschaft befindet. Wie die Zeitung Corriere dello Sport berichtet, bereiteten die Sicherheitskräfte zudem die Abreise der deutschen Fans vor, die bei Tagesanbruch stattfinden soll. Auch ein Polizei-Hubschrauber kreiste in der Nacht über der Stadt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Hessen (0:3) war es am Nachmittag zu schweren Ausschreitungen im Stadtzentrum zwischen den beiden Fanlagern und der Polizei gekommen. Nach einer juristischen Hängepartie hatten die italienischen Behörden den Verkauf von Tickets an Personen aus Frankfurt/Main verboten, die Eintracht verzichtete daraufhin auf das gesamte Gäste-Kontingent.

