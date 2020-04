Ex-Napoli-Profi Matuzalem: "Ich konnte nicht aufhören, Mozzarella zu essen"

Zwischen 1999 und 2001 spielte Matuzalem für Napoli. Dabei hatte er eine bestimmte Leidenschaft, die ihn am Ende sogar die Startelf gekostet hatte.

Der frühere brasilianische Profi Matuzalem hat verraten, dass seine Leidenschaft für Mozarella ihm zu seiner Zeit beim einen Platz in der ersten Elf gekostet hat. "Mozzarella, mein Gott! Ich konnte es nicht lassen", erklärte der mittlerweile 39-Jährige im Gespräch mit Gianluca Di Marzio: "Ich aß so viel, dass meine körperlichen Voraussetzungen schlechter wurden und Emiliano Mondonico [Trainer bei Napoli in Matuzalems zweiter Saison, Anm. d. Red.] begonnen hat, mich auf die Bank zu setzen."

Doch Matuzalem gibt seinem früheren Trainer keine Schuld. "Ich mache nicht ihn dafür verantwortlich, ich war peinlich", ergänzte er.

Matuzalem über seine Zeit in Neapel: "Nicht bewusst, in was für einer Welt ich war"

Der einstige defensive Mittelfeldspieler fand bei den Partenopei zunächst sein Glück. "Ich war überglücklich, aber ich war mir überhaupt nicht bewusst, in was für einer Welt ich war", sagte Matuzalem und fügte an: "Als ich dort ankam, fragte ich Walter Novellino [Trainer in Neapel, Anm. d. Red.]: 'Wann spielen wir gegen Juventus und Inter'?"

Dieser brachte ihn dann allerdings schnell auf den Boden der Tatsachen: "Er sagte: 'Am besten du vergisst das wieder, weil wir immer noch in der Serie B sind'. Glücklicherweise stiegen wir am Ende der Saison auf."

Matuzalem spielte zwischen 1999 und 2001 für Napoli. Im weiteren Verlauf seiner Karriere lief der Brasilianer unter anderem noch für , und Miami FC auf, ehe er im Juli 2018 beim italienischen Viertligisten Monterosi FC seine Karriere beendete.