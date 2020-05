Napoli: Berater von Elseid Hysaj bestätigt Abschied

Bis 2021 steht Elseid Hysaj noch bei Napoli unter Vertrag. Wie sein Berater bestätigte, wird es nicht zu einer Verlängerung kommen.

Abwehrmann Elseid Hysaj wird den italienischen Spitzenklub spätestens nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2021 verlassen. Das bestätigte Mario Giuffredi, Berater des 26-Jährigen, im Gespräch Radio Kiss Kiss. Der Albaner habe "Napoli bereits informiert, dass wir seinen Vertrag nicht verlängern werden, da wir den Klub verlassen möchten."

"Der Präsident hat davon vor knapp 20 Tagen erfahren. Aktuell arbeiten wir an der bestmöglichen Lösung für Napoli", ergänzte Giuffredi. Wohin es Hysaj zieht, ist derzeit noch offen. In der Vergangenheit wurde er unter anderem mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.

50-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel für Hysaj

Aufgrund der noch einjährigen Vertragslaufzeit könnten die Italiener nur noch in den kommenden zwei Transferfenstern eine Ablöse für den Kapitän der albanischen Nationalmannschaft einstreichen. Das Arbeitspapier des Rechtsfußes enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro, die allerdings nur für Klubs außerhalb Italiens gültig ist.

Hysaj wechselte im Sommer 2015 aus Empoli nach Neapel, wo er in der aktuell unterbrochenen Serie-A-Saison bislang auf 13 Einsätze kommt.