Napoli-Trainer Carlo Ancelotti wünscht sich James-Transfer: "Leider gehört er momentan noch nicht uns"

Ancelotti würde sich über einen James-Transfer nach Neapel freuen. Dass es bisher noch nicht zu einer Wiedervereinigung gekommen ist, bedauert er.

Napoli-Trainer Carlo Ancelotti würde gerne wieder mit seinem ehemaligen Schützling James Rodriguez zusammenarbeiten, der in den letzten Wochen intensiv mit einem Transfer in die in Verbindung gebracht wurde.

"Leider gehört er momentan noch nicht uns. Vielleicht tut er das bald. Oder nie. Wir werden sehen", sagte der 60-Jährige bei einer Pressekonferenz. Er betonte: "Ich will nicht über Spieler von anderen Klubs sprechen, weil ich auch nicht will, dass andere Trainer über meine Spieler reden."

Napoli und Atletico duellieren sich wohl um James

Ancelotti hatte James bereits während seiner Stationen als Trainer von und dem trainiert. Zuletzt war Napoli als Favorit im Rennen um den 27-Jährigen gehandelt worden.

Bei seinem aktuellen Verein, Real Madrid, soll James in den Plänen von Trainer Zinedine Zidane keine Rolle spielen und wird die Königlichen daher voraussichtlich verlassen.

Am Sonntag berichteten kolumbianische Medien nun, dass auch Atletico Madrid Interesse an dem Mittelfeldspieler bekundet habe und James einen Wechsel innerhalb Spaniens bevorzugen soll.