Der Name lässt die Fans ausrasten! BVB verkündet Transfer für die neue Saison

Der BVB holt einen neuen Stürmer für seine zweite Mannschaft. Jermain Nischalke kommt aus Nürnberg.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat einen Transfer für seine U23 verkündet, der die Fans im Netz ausrasten lässt. Grund dafür: der Name des Neuzugangs. Jermain Nischalke verstärkt ab sofort die Reserve des BVB. Ein passender Name angesichts der starken Rivalität der Schwarzgelben zum Reviernachbarn Schalke 04.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nischalke kommt vom 1. FC Nürnberg nach Dortmund. Dort stand er noch bis 2024 unter Vertrag. Er ist im Sturmzentrum zuhause, kann aber auch auf beiden offensiven Flügelpositionen eingesetzt werden.

Der BVB verkündete den Transfer mit einem Video auf Social Media. Nischalke bekommt das Trikot mit der Nummer '29', welches zweifelsohne das Potenzial hat, ein Verkaufsrenner zu werden.

WAS WURDE GESAGT? Ingo Preuß, sportlicher Leiter der U23 von Borussia Dortmund, erklärte: "Wir freuen uns, dass wir den Transfer so kurzfristig realisieren konnten. Wir beobachten Jermain schon eine ganze Weile, sind von seinen Qualitäten überzeugt und sind uns sicher, dass er uns helfen kann."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der gebürtige Berliner spielte in der Jugend für mehrere ostdeutsche Vereine, darunter Union Berlin, Dynamo Dresden und den Chemnitzer FC. Vom 1. FC Magdeburg wechselte Nischalke im Sommer 2022 nach Nürnberg.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der vergangenen Saison absolvierte Nischalke für die zweite Mannschaft des Clubs 30 Einsätze in der Regionalliga Bayern. Dabei erzielte er 18 Tore und lieferte 7 Assists. Für die Nürnberger Profis lief er zudem dreimal in der 2. Bundesliga und einmal im DFB-Pokal auf.