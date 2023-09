Nagelsmann? Van Gaal? Bayern-Profis über die Bundestrainer-Suche

Wer soll neuer Bundestrainer werden? Leon Goretzka und Matthijs de Ligt vom FC Bayern beziehen Stellung.

WAS IST PASSIERT? Leon Goretzka schwärmt von Julian Nagelsmann, Matthijs de Ligt von Louis van Gaal: Die Suche nach einem neuen Bundestrainer war auch beim Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen (2:2) Thema.

WAS WURDE GESAGT? "Ich finde, dass Julian ein super Trainer ist. Wenn er es am Ende wird, haben wir, glaube ich, da einen großartigen Trainer", sagte Goretzka. Der 28-jährige Mittelfeldspieler arbeitete von 2021 bis März 2023 mit Nagelsmann beim FC Bayern zusammen. Nagelsmann gilt als Favorit auf die Nachfolge des entlassenen Hansi Flick.

"Eine Trainerentlassung ist immer ein Zeichen, dass man seinen Job nicht gut gemacht hat. Ich war traurig und habe mich geärgert, dass es so weit gekommen ist. Ich hätte es Hansi gegönnt, dass es besser funktioniert", sagte Goretzka, der bei der vergangenen Länderspielphase überraschend nicht im Kader stand. Der DFB trennte sich am Sonntag nach einer 1:4-Pleite gegen Japan von Flick. Interimschef Rudi Völler führte die Mannschaft anschließend zu einem Sieg gegen Frankreich, hat aber kein Interesse an einer Weiterbeschäftigung.

Goretzkas Teamkollege Matthijs de Ligt kann sich unterdessen seinen Landsmann Louis van Gaal als Bundestrainer vorstellen: "Er ist ein guter Trainer mit viel Erfahrung. Er kennt die deutsche Mentalität gut. Er kann Mannschaften viel besser machen." Bei der WM 2022 führte der 72-Jährige die Niederlande mit de Ligt ins Viertelfinale, dort setzte es ein Aus im Elfmeterschießen gegen den späteren Sieger Argentinien. Von 2009 bis 2011 trainierte van Gaal den FC Bayern, 2010 verhinderte Inter Mailand im Champions-League-Finale einen Triple-Triumph.

