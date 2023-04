Absage an Chelsea? Julian Nagelsmann gibt rätselhaftes Statement ab

Julian Nagelsmann soll dem FC Chelsea abgesagt haben. Der Ex-Bayern-Trainer äußerte sich dazu nun rätselhaft.

WAS IST PASSIERT? Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat nach seiner angeblichen Absage an den FC Chelsea mit einer rätselhaften Aussage für Verwirrung gesorgt.

WAS WURDE GESAGT? "Um was abzusagen, musst Du was zusagen", sagte der 35-Jährige zu Sky.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nagelsmann soll bei den Blues der aussichtsreichste Kandidat auf den Trainerposten zur kommenden Saison gewesen sein. Am Freitag vermeldete Transferexperte Fabrizio Romano dann aber, dass der deutsche Coach den Londonern nach mehreren Verhandlungsrunden eine Absage erteilt habe.

WIE GEHT ES WEITER? Mit seiner Aussage hat Nagelsmann keine Klarheit über seine Zukunft als Trainer geschaffen. Laut mehreren Medienberichten soll er bei Chelsea-Stadtrivale Tottenham Hotspur als Nachfolger von Antonio Conte im Gespräch sein.

Bei den Blues ist indes wohlMauricio Pochettino der neue Favorit auf den Trainerposten .