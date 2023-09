Nächstes Saudi-Posting und Treffen mit Sadio Mané: Oliver Kahn erneut in der Kritik

Oliver Kahn hat erneut Eindrücke aus Saudi-Arabien gepostet und dafür Kritik geerntet.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München Oliver Kahn hat über seine sozialen Netzwerke erneut Hintergründe von seiner Saudi-Arabien-Reise geteilt. Nach einem Besuch bei Al-Hilal und Neymar, war er nun bei Al-Nassr zu Gast.

Auf Fotos ist zu sehen, dass Kahn dort auf Cristiano Ronaldo und Sadio Mané traf. Gemeinsam mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic lockte Kahn Mané im vergangenen Sommer vom FC Liverpool zum FC Bayern. Mané wechselte nach einer enttäuschenden Saison zu Al-Nassr, Kahn und Salihamidzic wurden entlassen.

In seinem Posting bedankte sich Kahn bei Al Nassr für einen Rundgang über die Klub-Anlage und, dass er einer Trainingseinheit beiwohnen durfte. Wie schon bei seinem ersten Posting vor zwei Tagen wurde Kahn in den Sozialen Netzwerken dafür harsch kritisiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die saudi-arabische Liga vollzog im Sommer einen beispiellose Transfer-Offensive und lockte zahlreiche Stars in die Wüste. Damit betreibt das aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und Minderheitenverfolgungen in der Kritik stehende Königreich Sportswashing.

