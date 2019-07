Bayer Leverkusen verpflichtet Nadiem Amiri von 1899 Hoffenheim

Nach Kerem Demirbay wechselt mit Nadiem Amiri der zweite Mittelfeldspieler in diesem Sommer von Hoffenheim nach Leverkusen.

hat Mittelfeldspieler Nadiem Amiri von -Konkurrent verpflichtet. Dies gaben beide Vereine am Dienstagabend bekannt.

Der U21-Vize-Europameister unterschreibt bei der Werkself einen Fünfjahresvertrag bis 2024, als Ablösesumme stehen rund elf Millionen Euro im Raum.

"Wir hatten uns schon länger mit Nadiem Amiri beschäftigt", betonte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler. "Seine Leistungen bei der zurückliegenden haben uns in unserer Überzeugung dann nochmals bestätigt, dass er uns angesichts der Vielzahl an Aufgaben in Bundesliga, Pokal und weiterhelfen wird."

Amiri ist nach Kerem Demirbay bereits der zweite Hoffenheimer, der sich in diesem Sommer Bayer Leverkusen anschließt. Er wird für die Mannschaft von Trainer Peter Bosz künftig mit der Rückennummer 11 auflaufen.