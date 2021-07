Nacho wird Vertrag bei Real Madrid verlängern

Die Kaderplanung bei Real Madrid macht Fortschritte: Nacho wird sich länger an die Königlichen binden und damit nicht im kommenden Sommer gehen.

Nacho wird nach Informationen von Goal und SPOX noch am heutigen Donnerstag seinen neuen Vertrag bei Real Madrid unterschreiben. Der Abwehrspieler bindet sich bis 2024 an die Königlichen. Sein aktueller Vertrag wäre ansonsten im kommenden Sommer ausgelaufen.

Für den 31-Jährigen, der 2013 aus der zweiten Real-Mannschaft hochgezogen wurde, gab es auch Interessenten aus Italien, die allerdings jetzt das Nachsehen haben.

Real hat ein Trio für die Abwehrmitte sicher

Real kann nun in der Defensivzentrale für die kommende Saison mit Nacho, Eder Militao und David Alaba planen. Klub-Ikone Sergio Ramos bekam keinen neuen Vertrag in Madrid, Raphael Varane hat sich noch nicht entschieden, ob er sein ebenfalls 2022 auslaufendes Arbeitspapier verlängern möchte oder lieber in diesem Sommer geht.

Nacho kam in der abgelaufenen Saison unter Trainer Zinedine Zidane in 24 der 38 Liga-Spiele zum Einsatz. In der Champions League lief er achtmal für die Blancos auf.