Nacho Fernández und Mariano Díaz von Real Madrid zu den Wolves? Ex-Trainer Lopetegui plant wohl Doppelcoup

Julen Lopetegui ist nun Trainer bei den Wolverhampton Wanderers - schnappt er direkt gleich doppelt bei Ex-Klub Real Madrid zu?

WAS IST PASSIERT? Julen Lopetegui, der neue Trainer der Wolverhampton Wanderers, hofft offenbar bereits im Januar auf Transfers von gleich zwei Spielern von Real Madrid: Nacho Fernández und Mariano Díaz sollen dem ehemaligen Trainer der Blancos in die Premier League folgen. Das berichtet Estadio Deportivo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Verträge von Fernández und Díaz laufen im Sommer 2023 aus, daher wäre ein Verkauf im Winter die letzte Möglichkeit für Real, noch Ablösesummen für die Spieler zu generieren. Lopetegui heuerte kürzlich bei den Wolves an und will den Kader des kriselnden Klubs nach der WM verstärken.

WIE GEHT ES WEITER: Ob Real tatsächlich beide Spieler ziehen lassen würde, ist fraglich. Zumindest DÍaz dürfte man keine Steine in den Weg legen wollen, der 29-Jährige ist seit Jahren Ergänzungsspieler. Nacho aber gilt hinter Éder Militão, David Alaba und Antonio Rüdiger als Innenverteidiger Nummer vier und ist ein Rotationsspieler, mit dem Carlo Ancelotti dem Vernehmen nach gern verlängern würde.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Beide Spieler sind Real-Eigengewächse, Fernández spielt seit 2018 durchgehend im Klub - zunächst bei den Jugendteams, dann bei den Profis. Díaz spielt seit der U19 bei den Königlichen, wurde aber zwischenzeitlich für acht Millionen Euro 2017 nach Lyon verkauft. Für stolze 21,5 Millionen Euro ging es bereits ein Jahr später wieder zu den Blancos zurück.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fernández kam in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bereits auf elf Einsätze im Real-Trikot, vor allem in der Champions League sammelte er viele Spielminuten. Díaz wiederum spielte bei fünf Einsätzen zusammengerechnet nur 25 Minuten lang, sein Marktwert wird nur noch auf magere drei Millionen Euro geschätzt.