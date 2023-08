Nach Wechsel zu Inter Miami: Jordi Alba wird wohl aus der spanischen Nationalmannschaft zurücktreten

Der Wechsel von Jordi Alba in die USA zu Inter Miami hat dazu geführt, dass der Verteidiger nicht mehr für Spanien auflaufen will.

WAS IST PASSIERT? Jordi Alba wird aus der spanischen Nationalmannschaft zurücktreten. Das berichtet die Marca. Demnach hat der Linksverteidiger von Inter Miami eingesehen, dass es nach seinem Wechsel in die MLS schwierig wird, weiterhin auch für die Seleccion aufzulaufen.

Die Gründe? Die zeitlich verschiedenen Spielpläne in den USA und Europa in Einklang zu bringen, plus die Reisestrapazen, wären für den 34-Jährigen kaum zu meistern. Alba habe seine endgültige Entscheidung bereits dem spanischen Verband mit geteilt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN? Der ehemalige Spieler des FC Barcelona kann sich nach dem Gewinn der Europameisterschaft 2012 und der UEFA Nations League in diesem Jahr nun erhobenen Hauptes aus "La Furia Roja" zurückziehen.

Alba absolvierte insgesamt 93 Länderspiele für Spanien und erzielte dabei 10 Tore.

