Nach dem Supercup: FC Bayern und RB Leipzig treffen sich tags darauf gleich nochmal

Der FC Bayern und RB Leipzig werden offenbar einen Tag nach ihrem Duell im Supercup noch einmal gegeneinander antreten. Aber ohne Zuschauer.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München und RB Leipzig können offenbar nicht genug voneinander kriegen. Nachdem sie bereits am 12. August in der Allianz Arena in München im Supercup (20.45 Uhr) aufeinandertreffen, haben sich beide Teams nach Informationen von Bild darauf geeinigt, auch am 13. August gegeneinander anzutreten. Austragungsort soll dann der Bayern Campus sein, Zuschauer werden bei diesem Duell aber keine zugelassen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie Bild weiter berichtet, sind beide Trainer daran interessiert, diesen zusätzlichen Freundschaftsspiel-Termin dazu zu nutzen, die Spieler einzusetzen, die im Supercup nicht zum Einsatz gekommen sind. Im Gegensatz zu den Testspielen, bei denen beliebig viele Spieler eingewechselt werden können, gelten im Supercup die normalen Wettkampfregeln, sprich: Maximal fünf Spieler dürfen bei drei Unterbrechungen eingewechselt werden. Zahlreiche Ersatzspieler würden also rund eine Woche vor dem Bundesliga-Start nicht mehr zu Spielpraxis kommen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

GOAL

WIE GEHT ES WEITER? Der FC Bayern bestreitet nach dem 4:3-Erfolg über Liverpool am Mittwoch bis zum Supercup noch ein Testspiel am kommenden Montag in Unterhaching gegen die AS Monaco (17 Uhr). Leipzig wiederum absolvierte seine letzten Testspiele am MIttwoch gegen Sint-Truidense (4:0) und VSG Altglienicke (Spiel läuft noch).