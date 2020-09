Nach Pokal-Aus: HSV-Profi Leistner geht auf Dresden-Fan los - Entschuldigung via Instagram

Hamburgs Profi Toni Leistner ist nach der Pokal-Pleite des HSV gegen Dresden auf die Tribüne gestürmt, weil ein Dynamo-Fan ihn beleidigt hatte.

Die Niederlage des bei Drittligist dürfte ein Nachspiel haben. Ein nach der 1:4-Niederlage des HSV aufgetauchtes Video zeigt HSV-Innenverteidiger Toni Leistner, wie er auf die Zuschauerränge steigt, einen Dynamo-Fan am Kragen packt und zu Boden stößt.

"Meine Familie wurde massiv beleidigt", erklärte Leistner bei Sky, am späten Abend entschuldigte sich der 30-Jährige via Instagram: "Ich entschuldige mich in aller Form für mein Verhalten und kann nur versprechen, dass mir - egal was mir an Beleidigungen an den Kopf geworfen wird - so etwas nie wieder passieren wird."

Leistner schob nach: "Ich bin nach dem Spiel von der Tribüne meiner Heimatstadt aus massiv beleidigt worden. Damit kann ich normalerweise umgehen. Doch dann ging es extrem unter die Gürtellinie gegen meine Familie, meine Frau und meine Tochter. In dem Moment sind mir die Sicherungen durchgebrannt."

Dynamo Dresden springt Leistner zur Seite: "Einfach nur beschämend"

Sein ehemaliger Arbeitgeber Dynamo gab noch am Abend per Twitter ebenfalls ein Statement ab: "Es ist einfach nur beschämend, dass Toni Leistner derart von einem Fan seines Heimatvereins nach dem Spiel beleidigt wurde. Wir suchen die Person, weil wir diesen Vorfall so nicht stehen lassen wollen. Ein Dank geht an 99,9 % aller Stadionbesucher für eure Unterstützung!"

Leistner ist in Dresden geboren und spielte von 2010 bis zum Zweitligaabstieg 2014 bei den Sachsen.