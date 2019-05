Bericht: Lionel Messi nach Pleite gegen Liverpool von Barca-Fans am Flughafen attackiert

Barcelona blamiert sich in der Champions League. Lionel Messi musste sich anschließend am Flughafen angeblich mit einigen Fans auseinandersetzen.

Nach dem 0:4 und dem damit verbundenen peinlichen Aus des im Halbfinale der beim ist es einem Bericht der Mundo Deportivo zufolge am Flughafen in Liverpool zu einem Vorfall zwischen Barca-Kapitän Lionel Messi und einigen Anhängern der Katalanen gekommen.

Messi, der wie die komplette Mannschaft an der Anfield Road nicht überzeugen konnte, kam nach einer Doping-Kontrolle mit dem Kluboffiziellen Pepe Costa verspätet am Flughafen an, als eine kleine Gruppe von Barca-Fans Messi beim Securitycheck beleidigte.

Messi, der ebenfalls sichtlich enttäuscht war und die Schmährufe wahrnahm, ging kurz zu den Fans, um ihnen das Spiel aus seiner Sicht zu erklären. Costa passte währenddessen auf, dass alles einigermaßen friedlich blieb. Einige andere Fans verteidigten Messi jedoch und applaudierten dem Argentinier.