Nach Patzer gegen Gladbach: Heftige Kritik an Dayot Upamecano

Dayot Upamecano patzte gegen Borussia M'Gladbach folgenschwer und musste sich anschließend deutliche Kritik gefallen lassen.

Alexander Zickler hat Dayot Upamecano für seinen Fehler beim 1:1 des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach kritisiert. Stefan Effenberg bezeichnete derweil die Taktik von Trainer Julian Nagelsmann als "extrem risikofreudig".

"Er ist leider immer mal wieder gut für so einen Fehler", sagte Zickler im Sport1-Doppelpass: "Er hätte den Ball nach vorne klären müssen, dann wäre nichts passiert."

Kurz vor der Halbzeit hatte Upamecano versucht, den Ball mit dem ersten Kontakt zu Torhüter Manuel Neuer zurückzuspielen. Doch das Vorhaben misslang, Gladbachs Marcus Thuram nutzte den Fehler aus und brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung. Leroy Sane erzielte in der 83. Minute den Ausgleich.

Zickler, der Upamecano aus seiner Zeit bei RB Salzburg kennt und zwischen 1993 und 2005 selbst das Bayern-Trikot trug, machte allerdings auch die Spielweise der Münchner dafür verantwortlich, dass es für die Innenverteidiger häufig kompliziert wird.

"Sie haben immer wieder Eins-gegen-Eins Situationen. Da darfst du einfach keinen Fehler machen", sagte der 48-Jährige, der zuletzt als Co-Trainer von Marco Rose bei Borussia Dortmund angestellt war.

Effenberg: Nagelsmanns Taktik "extrem risikofreudig"

Stefan Effenberg pflichtete Zickler bei. "Die Taktik von Julian Nagelsmann birgt enormes Risiko, ist wirklich extrem risikofreudig", meinte der 54-Jährige.

Dennoch hätte Upamecano die Situation laut Effenberg anders lösen müssen: "Auch wenn er den Ball getroffen hätte: Wie will er den 50 Meter in dieser Situation zurückspielen?"

Nagelsmann: "Er will die saubere Lösung"

"Er will die saubere Lösung, er will im sicheren Ballbesitz bleiben und zu Manuel Neuer spielen. Aber jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wie schwer es ist, wenn dir der Ball entgegenkommt und du nach hinten verlängern willst. Normalerweise muss er den mit dem linken Fuß oder dem Kopf nach vorne spielen", hatte zuvor auch Nagelsmann den Fehler des Franzosen kritisiert.

Allerdings sagte der Bayern-Trainer auch: "Bis dahin und auch danach hat er ein sehr gutes Spiel gemacht. Er spielt diese Saison herausragend gut, da kann so ein Fehler passieren."