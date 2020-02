Nach Herzmuskelentzündung: Blind wieder im Ajax-Kader

Gute Nachrichten für Daley Blind und Ajax Amsterdam. Der Verteidiger steht erstmals nach seiner Herzmuskelentzündung wieder im Kader des Meisters.

Der niederländische Nationalspieler Daley Blind hat seine Herzmuskelentzündung überstanden und kehrt in den Kader von Amsterdam zurück. Dies teilte der Rekordmeister am Freitag mit, der 29-Jährige könnte sein Comeback somit am Sonntag beim FC Utrecht geben. Dem Abwehrspieler war am 22. Dezember ein Defibrillator eingesetzt worden, der den Herzrhythmus regulieren soll.

Blind war in der vergangenen Woche wieder ins Training eingestiegen, nach medizinischen Tests gaben die Ärzte grünes Licht. Der Nationalspieler könnte Oranje somit auch bei der zur Verfügung stehen.

Blind hatte beim Champions-League-Spiel von Ajax gegen den am 10. Dezember über Schwindelgefühle geklagt. Eine umfassende medizinische Untersuchung ergab die schwerwiegende Diagnose.