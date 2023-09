Nach Gewaltvorwürfen: Antony kehrt erstmal nicht zu Manchester United zurück

Bis die Vorwürfe gegen ihn geklärt sind, wird Antony nicht mehr für die Red Devils aktiv sein.

WAS IST PASSIERT? Der brasilianische Angreifer Antony wird nach den Vorwürfen der häuslichen Gewalt gegen ihn auf unbestimmte Zeit nicht zu seinem Verein Manchester United zurückkehren. Wie der Klub aus der englischen Premier League und der Spieler am Sonntag verkündeten, wolle er "seine Rückkehr bis auf Weiteres verschieben, um die Vorwürfe zu klären". Zuletzt war Antony bereits aus der Selecao gestrichen worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Vorwürfe hatte Antonys frühere Lebensgefährtin Gabriela Cavallin in einem Interview mit dem Portal UOL erhoben. Sie sei von ihm während der Beziehung mehrfach körperlich angegriffen worden, sagte sie und schilderte die Übergriffe dabei detailliert. Der Beschuldigte wies in einem Statement alle Vorwürfe zurück.

Er werde mit den Behörden weiter kooperieren und seine Unschuld beweisen, hatte er unter anderem bereits verkündet. Am Sonntag veröffentlichte er auf Instagram erneut ein Statement. "Ich möchte meine Unschuld bekräftigen" heißt es darin.

Zudem wolle Antony "vollumfänglich mit der Polizei kooperieren, um ihr zu helfen, die Wahrheit herauszufinden". Die Entscheidung, vorerst nicht zu seinem Verein zurückzukehren, sei "einvernehmlich" getroffen worden.

