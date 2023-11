Nach Ballon-d'Or-Auszeichnung: Inter Miami plant Ehrung von Lionel Messi

Der Argentinier soll in "einer Nacht voller Feierlichkeiten" angemessen für seine Einzel-Auszeichnung geehrt werden.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi wird in der Nacht vom 10. auf den 11. November ab 23 Uhr deutscher Zeit von Inter Miami für seinen achten Ballon d'Or geehrt werden. In einer "Goldenen Nacht voller Feierlichkeiten" treten die Floridianer dann ab 1 Uhr (MEZ) im DRV PNK Stadium in einem Testspiel gegen New York City an.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Einzel-Auszeichnung hatte der 36-Jährige für seine Leistungen in der Saison 2022/23 mit Paris Saint-Germain und Argentinien erhalten. Seit Mitte Juli 2023 steht er bei Miami unter Vertrag.

Messi erklärte auf einer Pressekonferenz rund um den Ballon d'Or, dass er denke, dass PSG nicht wolle, dass er seinen achten goldenen Ball in deren Prinzenpark feiere. Die Pariser hatten ihn aus seiner Sicht nicht angemessen für seinen WM-Triumph honoriert, weil er im Finale Frankreich schlug.

Inter-Miami-Mitbesitzer David Beckham hatte bereits auf der Zeremonie angekündigt, dass Miami die Einzel-Auszeichnung Messis angemessen feiern werde.

Erst am Mittwoch hatte Inter seine China-Tour wegen "kommerzieller und bürokratischer Probleme" absagen müssen. Diese Reise wird nun durch das Testspiel gegen die Mannschaft aus der US-Hauptstadt ersetzt.

DIE ZAHLEN: Seit seinem Wechsel nach Miami im Juli hat Messi in wettbewerbsübergreifend 14 Einsätzen elf Tore und acht Assists beigesteuert und wurde in der MLS zum Newcomer des Jahres gewählt, obwohl er nur die Hälfte der Saison gespielt hat.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

WAS STEHT ALS NÄCHSTES AN? Im Anschluss an die Feierlichkeiten wird es zudem eine "Afterparty" im Nachtclub BRESH geben, teilte der MLS-Verein mit.