Nach Auswechslung von Lionel Messi: Scharen von Zuschauern schauen wohl Spiel von Inter Miami nicht zu Ende

Unmengen an Fans waren wohl nur zu Inter Miami gekommen, um Lionel Messi zu sehen - danach verließen sie das Stadion.

WAS IST PASSIERT? Ein Video in den sozialen Medien zeigt, wie Scharen von Inter-Miami-Fans das Stadion verlassen - offenbar während des laufenden Spiels. Grund dafür waren nicht etwa schlechte Leistungen des Letztplatzierten der Eastern Conference der MLS, sondern die Auswechslung von Superstar Lionel Messi.

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Dienstagabend im Leagues Cup gegen Atlanta United gab Messi sein Startelf-Debüt für Inter Miami. Bereits früh brachte der Superstar seine Mannschaft mit zwei Toren (8. und 22.) auf die Siegerstraße, später folgte noch eine Vorlage. Beim Stand von 4:0 war dann in der 78. Minute Schluss für Messi - er durfte das Feld verlassen, Robbie Robinson kam für ihn aufs Feld.

Doch Unmengen von Fans auf der Tribüne waren offenbar nicht für Inter Miami ins Stadion gekommen - sondern ausschließlich für Lionel Messi. Ohne den Superstar auf dem Platz gab es für sie wohl keinen Grund mehr, auf ihren Plätzen zu bleiben, und so verließen sie den Innenraum. Die Mannschaft für ihr 4:0 feiern wollten sie offenbar nicht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Mit seinen zwei Gala-Auftritten führte Lionel Messi Inter Miami zu zwei Siegen und somit zum Gruppensieg im Ligapokal. Als nächstes geht es hier in der K.o.-Phase weiter.

Am 21. August (1.30 Uhr deutscher Zeit) geht es auch in der Major League Soccer wieder los. Hier steht Miami derzeit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz (15) der Eastern Conference - zwölf Spiele sind noch zu spielen, dabei müsste Miami zwölf Punkte auf den Neuntplatzierten D.C. United gutmachen, um sich noch für die Playoffs zu qualifizieren.