Nach 15 Jahren Schluss bei Nike! Neymar schließt neuen Ausrüster-Deal ab

Nach seinem Abschied von Nike hat der brasilianische -Superstar Neymar einen "langjährigen" Vertrag mit dem deutschen Sportartikelhersteller Puma geschlossen. Dies teilte das Unternehmen aus Herzogenaurach am Samstag mit, allerdings ohne Details über die Laufzeit oder finanzielle Rahmenbedingungen zu nennen. Neymar hatte erst Ende August bekannt gegeben, dass die Zusammenarbeit mit Nike nach 15 Jahren beendet sei .

Der 28-Jährige wird nun nicht nur in Puma-Schuhen spielen, sondern auch "ein Markenbotschafter abseits des Spielfelds sein" und als solcher Pumas "wichtigste Lifestyle- und Trainingsprodukte sowie vom Sport inspirierte Schuhe und Textilien tragen", hieß es in der Mitteilung des Sportartikelherstellers.

"Es ist fantastisch, dass Neymar Teil unserer Puma-Familie wird," sagte Björn Gulden, Geschäftsführer von Puma: "Er ist einer der besten Spieler in der Welt und hat einen unglaublich großen Einfluss auf die globale Fußball- und Jugendkultur. Wir sind sehr begeistert und freuen uns darauf, mit ihm auf und abseits des Fußballplatzes zu arbeiten."

Welcome to the fam @neymarjr #KingIsBack pic.twitter.com/zC6vfImUzZ