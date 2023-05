Nach der 0:2-Niederlage der AC Milan gegen Spezia waren die Milan-Stars in der Fankurve vorstellig.

WAS IST PASSIERT? Die Mannschaft der AC Milan musste nach der 0:2-Niederlage gegen Spezia in der Fan-Kurve vorstellig werden. Die Milan-Anhänger verschafften ihrem Frust nach der Pleite beim Tabellen-17. und der 0:2-Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Inter Mailand Luft.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der Königsklasse ist die Chance auf den Einzug ins Finale deutlicher kleiner geworden, in der Serie A beträgt der Vorsprung von Milan auf die nicht-internationalen Plätze bei drei verbleibenden Spieltagen nur noch drei magere Zähler. Intensiv redeten die Milan-Anhänger auf die AC-Stars ein.

WAS WURDE GESAGT? "Sie haben uns angespornt und stimuliert, unser Bestes zu geben", sagte Milan-Coach Stefano Pioli nach der Partie bei DAZN.

WIE GEHT ES WEITER? Unter der Woche steht für Milan das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Inter an (16. Mai, 21 Uhr), in der Serie A geht es am Samstag gegen den feststehenden Absteiger Sampdoria weiter (20. Mai, 20.45 Uhr).