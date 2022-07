N'Golo Kante gilt in der Fußballwelt als einer der sympathischsten Spieler überhaupt. Warum? Das zeigt eine Aktion des Franzosen aus dem Jahr 2019.

Wenn man an N'Golo Kante denkt, kommt einem zum einen ein herausragender Mittelfeldspieler, der vermutlich in jedem Team Europas über einen Stammplatz verfügen würde, in den Kopf. Zum anderen denkt man aber auch an einen schüchternen, empathischen und netten Menschen. Denn wie Kante bereits häufig zeigte: Sowohl sportlich als auch menschlich kann ihm keiner etwas vormachen. Letzteres stellte er im Jahr 2019 unter Beweis.

Damals wurde der französische Mittelfeldspieler von einem Fan, Frank Khalid, zur Hochzeit der Tochter eingeladen. Zunächst konnte Kante aufgrund von Terminen mit dem FC Chelsea und der französischen Nationalmannschaft nicht bei der Hochzeit seines Fans zusagen. Richtig, zunächst. Anschließend sollte der heute 31-Jährige nämlich zahlreiche Menschen überraschen.

Der Verletzung sei Dank: Kante mischt sich unter die Gäste

Denn Kante zog sich eine Verletzung zu und konnte sich nicht der Nationalmannschaft anschließen, sodass er tatsächlich an der Hochzeit teilnehmen konnte. Wenig überraschend konnte Khalid sein Glück kaum fassen und zückte sein Handy raus, um das kuriose Ereignis auf der Kamera zu dokumtentieren.

Kante kam gleich bei den Gästen gut an. Er machte mit ihnen Fotos, sprach mit den Leuten über den Fußball, auch der Wunsch einer Person, Kante solle sich dem FC Liverpool anschließen, fand bei dem Star-Spieler Gehör.

Khalid sagte im Gespräch mit der Sun: "Wir wurden Freunde, als ich ihm von einem Freund vorgestellt wurde und er in mein Restaurant Chak89 kam." Der Chelsea-Fan führte weiter aus: "Ich habe ihn eingeladen und ursprünglich konnte er wegen seines Engagements für die französische Nationalmannschaft nicht teilnehmen, aber wegen seiner Verletzung hat er mir gesagt, dass er kommt."

Tatsächlich verbindet die beiden inzwischen eine tiefe Freundschaft, so stehen Khalid und seine Familie "N’Golo sehr nahe und er war einer der Ersten, der mich besuchte, als ich im April 2018 meine Triple-Bypass-Operation hatte".

Kante blieb der Hochzeit bis zum Schluss erhalten

Zurück zur Hochzeit: Khalid gab weitere Einblicke in den feierlichen Abend und enthüllte, Kante "blieb bis zum Schluss und war so nett zu allen, hat Autogramme gegeben und Selfies mit den Gästen gemacht. Er ist eine erstaunliche Person mit einem goldenen Herzen."

Das goldene Herz kann man N'Golo Kante spätestens nach dieser Aktion jedenfalls nicht mehr absprechen. Und wer weiß: Vielleicht überrascht der 31-Jährige ja schon bald den nächsten Chelsea-Fan.