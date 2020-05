Zum Muttertag: Cristiano Ronaldo schenkt seiner Mutter einen GLC Coupe

In Portugal wird der Muttertag bereits am 3. Mai gefeiert. Ronaldo nutzte die Gelegenheit, um seiner Mutter ein besonderes Geschenk zu überreichen.

Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo von hat seiner Mutter Dolores Aveiro einen Mercedes-Benz GLC Coupe im Wert von rund 100.000 Euro geschenkt.

Das Auto wurde ihr zum Muttertag, welcher in in diesem Jahr am 3. Mai gefeiert wird, überreicht.

Aveiro, die im März einen Schlaganfall erlitten hatte und sich mittlerweile wieder erholt hat, bedankte sich anschließend via Instagram: "Vielen Dank an meine Kinder für die Geschenke, die ich heute erhalten habe. Ein schöner Muttertag."