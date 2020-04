Nach Infektion mit dem Coronavirus: Mutter von ManCity-Trainer Pep Guardiola gestorben

Wie am Montag bekanntgegeben hat, ist die Mutter von Trainer Pep Guardiola im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung gestorben.

"Die Familie von Manchester City ist am Boden zerstört, den heutigen Tod von Peps Mutter Dolors Sala Carrio nach der Ansteckung mit dem Coronavirus zu melden", schrieb der Verein auf Twitter.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .