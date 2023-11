"Musst es ja schwer nötig haben!" Cathy Hummels kassiert Shitstorm nach Social-Media-Posting

Die Ex-Frau vom Mats Hummels hat einen Shitstorm in den Sozialen Medien losgetreten.

WAS IST PASSIERT? Ein Kommentar von Cathy Hummels unter einem Beitrag ihres Ex-Ehemannes Mats Hummels hat einen Shitstorm in den Sozialen Medien ausgelöst.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der BVB-Verteidiger hatte sich nach der 0:2-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft in einem Instagram-Posting emotional an die Fans gewandt, sich für die zuletzt schwachen Leistungen entschuldigt und kämpferisch ins kommende Jahr geblickt.

"Ich glaube man sieht, dass uns die Dinge nicht einfach fallen und zufliegen gerade. Aber ich bin mir sicher man wird im Jahr 2024 ein komplett anderes Gesicht von der Nationalmannschaft zu sehen bekommen", schrieb Hummels zu dem den Beitrag, worauf seine Ex-Ehefrau antwortete: "Du musst das auch deinem Sohn erklären … Wie kann Deutschland verlieren, wenn mein Papa spielt?"

WAS WURDE GESAGT? In der Folge traten viele Fans und Follower des 34-jährigen Nationalspielers einen Shitstorm gegen Cathy Hummels los. "Echt unpassend", kommentierte ein User. Ein anderer schrieb: "Du musst es ja echt schwer nötig haben."

Viele Nutzer warfen der Influencerin und TV-Moderatorin vor, sich selbst zu wichtig zu nehmen und in den Mittelpunkt zu stellen: "Kannst Du das ihm nicht persönlich sagen oder brauchst Du die Öffentlichkeit so sehr?"

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WAS WURDE SONST NOCH GESAGT? Hummels selbst verteidigte sich später in einem separaten Statement: "Es waren seine Worte (ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig; Anm. d. Red.) nicht meine. Mir bricht es das Herz, ihn traurig zu sehen. Hat doch nichts mit mir zu tun. Aber ein Kind denkt und fühlt anders."